"L'industrie sud-coréenne du jeu video, qui est composée a 99% de jeux en ligne et gratuits, est peut-être en train de changer.Selon un récent rapport de Wesley LeBlanc publié dans le dernier numéro de Game Informer, les développeurs de plusieurs studios comme Round8 Studio (Lies of P), Shift Up (Stellar Blade) et Pearl Abyss (Crimson Desert) ont fait la constatation que les joueurs sud-coréens et étrangers sont attirés par les expériences solo sur PC et console. Même les éditeurs de jeux onlines et mobiles de longue date emboitent le pas comme Neople, filiale de Nexon, qui sortira bientôt le jeu solo The First Berserker: Khazan.Les développeurs de ces entreprises ont confirmé à LeBlanc que la tendance est réelle et qu'ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre le marché "traditionnel" des jeux sur consoles et des PC.Mais pourquoi font-ils le grand saut ? Il n'y a pas de réponse claire, mais un ensemble de facteurs qui semblent être à l'origine de ce changement comme le grand besoin de nouveautés chez les joueurs.Mais ce type de jeux ouvrent aussi de nouveaux marchés à l'étranger pour les développeurs sud-coréens.Jason Park, PDG de Round8 Studio, a déclaré à Game Informer qu'il y a un "nombre fixe de personnes" qui jouent à des jeux solo sur console et sur PC en Corée du Sud et que ce nombre n’évoluera pas.Il a ajouté que Round8 avait créé Lies of P en visant l'occident.Le PDG de Shift Up et directeur de Stellar Blade, Kim Hyung-tae, est en partie d'accord avec M. Park, expliquant que seulement 5 % des ventes de Stellar Blade, exclusivité PlayStation 5, ont été fait en Corée du Sud et que malheureusement la part des consoles dans le pays n'augmente pas.Néanmoins il pense que le marché des jeux PC solo en Corée peut se développer, c'est pourquoi l'entreprise a envisagé un portage PC pour Stellar Blade.D'autres observent une évolution du marché dans le marché Corée. Le directeur de Lies of P, Jin Won Choi, a déclaré que l'un des principaux indicateurs qu'il a observés c'est le changement dans le type de jeux que les étudiants développent dans les universités. Lors d'une récente exposition, seul un groupe d'étudiants sur 17 faisaient un jeu mobile.Le PDG de Pearl Abyss America, Jeonghee Jin, n'est pas d'accord avec l'idée que la croissance des consoles en Corée du Sud est bloquée estimant que la part de marché a augmenté de 4 à 5 % depuis le lancement de la PlayStation 4. Les développeurs de jeux sud-coréens n'ont commencé à produire des jeux sur consoles qu'à partir de cette génération.L'accent mis par Jin sur l'inexpérience des développeurs se tient. Hyung-tae a expliqué à Game Developer que le développement de Stellar Blade a été "difficile" et que l'équipe a dû apprendre à partir de zéro."La suite de cette article sera disponible dans l'ultime numero de GameInformer.On rappelle aussi au passage que le ministère coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme avait déclaré qu'il avait l'intention de développer le marché des consoles d'ici 2028 afin de revitaliser l'industrie du jeu.