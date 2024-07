1. [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD – 16,425 / 138,678

2. [NSW] Ace Combat 7: Skies Unknown – 14,322 / NEW

3. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 8,391 / 5,900,715

4. [NSW] Animal Crossing : New Horizons – 7,948 / 7,834,703

5. [NSW] Minecraft – 5,645 / 3,565,290

6. [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 4,315 / 1,886,211

7. [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door – 4,258 / 202,362

8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 4,161 / 5,540,928

9. [NSW] Splatoon 3 – 3,700 / 4,329,481

10. [NSW] Princess Maker 2 Regeneration – 3,685 / NEW



Switch OLED – 36,451

PS5 – 23,298

Switch Lite – 11,801

PS5 Digital Edition – 6,015

Switch – 5,253

Xbox Series X – 397

PS4 – 391

Xbox Series S – 363



53 505 Switch / 28 313 PS5 / 760 XSXIS

Rappel : Ace Combat 7 sur PS4 c'était 158 968 au lancement.

Semaine prochaine : Nintendo World Championships : NES Edition (Switch) / Master Detective Archives: RAIN CODE Plus (PS5) / Powerful Pro Baseball 2024-2025 (PS4/Switch)