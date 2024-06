Les français de Sandfall Interactive annoncent Clair Obscur: Expedition 33, un RPG au tour par tour se deroulant dans l'ambiance de la "Belle Époque".Clin d'oeil a FF16, vous retrouverez Ben Starr, la voix de Clive de FF16, pour le personnage principale.Sortie prevu sur PS5, Xbox et PC.

Who likes this ?

posted the 06/09/2024 at 06:33 PM by guiguif