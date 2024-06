Luckey Palmer, le créateur de l'Occulus Rift, a annoncé hier la Chromatic, une nouvelle Game Boy HD sous FPGA pour un prix de 185,95 euros et qui sortira en fin d'année. Cette dernière lira les jeux Game Boy, Game Boy Color et les jeux "Chromatic", des jeux neo-retro aussi bien compatibles Game Boy/Color que Chromatic (bon en gros ce sont juste des nouveaux jeux GB/GBC brandé sous un autre nom quoi). Les premières versions seront vendu avec Tetris intégré.On pourra se poser la question de la pertinence de cette machine quand en face l'Analogue Pocket peut lire, en plus des jeux GB/GBC originaux, les jeux GBA, mais aussi GameGear, PCE, Lynx et Neo Geo Pocket via des adaptateurs, bien que la Chromatic aura aussi quelques avantages.Les premiers jeux annoncés (d'autres arrivent) sont pour la plupart deja sortis sur GameBoy/Game Boy Color ou auront une version brandée GB/GBC comme Dragonyhm qui est deja prévu dans un packaging GBC chez Incube8. D'autres sont deja sorti, mais auront une version + comme Tales of the Monsterland qui revient en couleur ou Traumatarium qui proposera du contenu en plus dans sa version Penitent.