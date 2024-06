Un jeu c'est un TOUT, j'aimerais sincèrement que des développeurs expliquent réellement pourquoi ils ont fait tel ou tel choix, vous vous apercevriez que c'est un véritable casse-tête, donc avant de tomber sur un développeur, essayez déjà d'écouter ses arguments.

Résumer un jeu à son nombre d’images par seconde, c'est le regarder par le petit bout de la lorgnette.



Quand un constructeur sort une machine, il sort un "CADRE" (en fonction des composants choisis) à un instant "T", donc forcément il y aura des compromis, même le pc le plus cher du monde, il y aura des compromis à faire (à un instant "T" aussi), aucune machine peut tout avoir en même temps, il suffit de voir que même sur les consoles les plus puissantes du marché, tu as parfois le choix entre "deux configuration" et comme par hasard un framerate sera moins élevés mais la résolution augmentera par exemple, quand vous achetez la machine, vous poussez un "contrat" (le "cadre") avec le constructeur, d'ailleurs ce qui serait honnête c'est que vous sachiez exactement ce que vous avez acheté (les composants choisis ainsi que leur prix).



Le nombre d'images par seconde est un donné parmi d'autres (ce n'est pas négligeable, car ça permet d'avoir une fluidité, le plus important c'est qu'elle soit STABLE), si vous prenez pas en compte tous les éléments qui font un jeu et que vous résumez seulement à son framerate pour dire que le jeu est "bon", ça voudrait dire que le jeu peut avoir une résolution en 240 p, c'est un bon jeu car il est en 60 images par seconde.



Ne jamais oublier que tout constructeur essayera de vous faire "rêver" (donc vous faire des promesses, ça sert à ça le marketing, mais vous savez très bien, que ce que le marketing sublime d'un côté (en "4K"), c'est pour cacher d'autres aspects moins vendeurs).



Chaque époque à sa "tendance", par exemple à une époque c'était le nombre de manette que l'on pouvait brancher sur la console qui faisait un argument d'achat (maintenant le "online" est devenu le standard, donc le nombre de manette branché intéresse moins) ou encore si le jeu avait des cinématiques en image de synthèse (maintenant ça a moins d'importance car vous pouvez faire aussi "beau" avec le moteur du jeu), le nombre d'images à la seconde ce n'était pas le plus important.



Tout ça n'est que mon avis, ça n'engage que moi.