Bloodborne Kart, désormais renommé Nightmare Kart pour des questions évidentes de droits (Sony ayant tapé sur les doigts de la développeuse), est désormais dispo sur Itchio gratuitement ou selon le prix que vous voulez mettre dedans. Il sortira plus tard sur Steam.Le jeu au look PS1 (avec tout un tas de filtres a activer/désactiver), propose plusieurs courses/arènes s'inspirant des zones de Bloodborne comme Yharnam, le Reve du Chasseur ou la Cathedrale de Lady Maria, douze vehicules et un mode histoire contenant aussi des boss.

posted the 06/02/2024 at 10:21 AM by guiguif