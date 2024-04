Les premières notes sont tombées et le moins qu'on puisse dire c'est que d'un support a l'autre c'est trés varié pour l'heure.J'updaterais demain si ya de nouvelles notes et que je n'oublie pas.Switch - 54/100Series X/S - 72/100PC - 78/100PS5 - 83/100100 TheGamer95 God is Geek90 Xboxera90 Wccftech85 PSXBrazil80 Window Central80 Game Informer80 RPG Fan80 RPG Site80 Pushsquare75 NoisyPixel70 ShackNews70 IGN70 Shackpoint Gaming60 Eurogamer60 Nintendo Life60 DigitalTrend50 Siliconera50 NintendoWorld