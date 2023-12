A une époque où la mode est de porter sur Switch certains des jeux les plus impressionnants de la PS4 et d'avoir un résultat mitigé, je me dis qu'il serait surement bien plus judicieux de porter sur la machine certains jeux du début de vie de la console de Sony qui serait surement bien plus à l'aise sur le Hardware de Nintendo qui gère très bien les jeux sortis entre 2012 et 2014 afin de se rendre compte que mine de rien, la Switch, elle gère quand même et est bien au dessus d'une 360.



Pour ma part, voici une petite liste de jeux que j'aimerais voir sur la console de Nintendo.



1.Fallout 4

Sorti en 2014, le RPG de Bethesda est certes bien au dessus de Skyrim visuellement mais largement inférieur à the Witcher 3 et Hogward Legacy qui eux sont arrivés sur switch.

Je pense réellement que ce serait l'open world le plus adapté à la puissance de la machine, même si ce serait surement en 720p/30 FPS



2. The Witcher 2

En parlant de the Witcher, vu le portage du 2 sur 360, la Switch serait surement capable d'égaler la version PC d'alors.



3.Mass effect Legendary Edition

Tout comme the Witcher 2, la Switch serait surement capable de faire tourner Mass Effect 3 aussi bien que les PC lors de sa sortie, et à la manière de Bioshock 1 et 2 sur la machine de nintendo, les 2 premiers Mass Effect pourraient beneficier de nouvelles textures.



4.Tekken 7

Tekken 7 a été un des premier jeu de combat de la PS4 et il est loin d'exploiter la console au max, la Switch est à mon avis tout à fait capable d'en offrir une version plus que convenable.



5.Mortal Kombat 10

Plutôt que d'essayer de mettre le 11 ou le 1 sur la Switch, je pense qu'il aurait été bien plus judicieux de porter de le 10 qui est davantage dans les corde de la petite console.



6.Tomb Raider Definitive Edition

Tout comme Skyrim ou Bioshock 2, la Switch pourrait clairement gérer une version remaster du Tomb Raider de 2011 avec pas mal de texture et des effets revue à la hausse.



7.Rise of the Tomb Raider

Si Rise of the Tomb Raider est sorti sur 360, ya pas de raison que la Switch en fasse un portage qui serait plus proche de la version PC.



8.Elderscroll Online

Le MMORPG tourne sur le moteur d'Oblivion, il y a aucune raison que la Switch ne soit pas capable de le faire tourner de façon plus que correct.



A celà, j'ai envie de rajouter 3 jeux de la WiiU:



1.Xenoblade X

Xenoblade X a malgré tout été une baffe à sa sortie (et je parle même pas des premier trailer en 2012, c'était la vrai next gen), c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas sur Switch



2.Zelda TP remastered

Le remaster de Zelda TP était un peu limite sur la WiiU, la Switch serait surement capable de davantage le faire briller avec un vrai travail sur les textures cette fois çi.



3.Zelda Wind Waker

Ici c'est surtout pour le plaisir de l'avoir sur une nouvelle console, le remaster sur WiiU est déjà niquel