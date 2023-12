Jeux Vidéo

Par GameCentral - 16 Décembre 2023 - Metro.ukJ'ai hésité à écrire cet édito, car de nombreuses personnes ont commenté le comportement étrange de Sony ces derniers temps. Ils dominent toujours en termes de ventes de consoles (les infos sur les chiffres de vente de la Xbox en Europe cette semaine étaient choquantes), mais à part ça, ils n'ont presque rien fait et rien dit cette année. Tout le monde en a parlé, et personne n'a de réponse claire sur les raisons de leur comportement... sauf peut-être que cela a quelque chose à voir avec les jeux-service (GaaS).Sony avait annoncé qu'il en sortirait 10 (ou plutôt 12 ?) d'ici 2026 et pourtant, nous n'avons pas eu droit à la moindre séquence de gameplay pour aucun d'entre eux. Et maintenant, nous apprenons que The Last Of Us Online a été annulé, Naughty Dog l'ayant déclaré sans détour : ils ne veulent pas être obligés de créer du contenu pour du jeux-service pendant les cinq prochaines années, alors qu'ils aillent au diable.Je veux dire, tant mieux pour eux, mais cela ne veut pas dire que les choses se passent bien en coulisses. D'autant plus que Bungie a apparemment donné un mauvais avis sur le jeu et que quelques semaines plus tard, nous apprenons que des suppressions d'emplois sont à prévoir. Ajoutez à cela les départs de cadres, dont celui du grand patron Jim Ryan, et, comme je l'ai déjà dit, Sony donne l'image d'une entreprise en guerre contre elle-même.Le problème, c'est que Naughty Dog a travaillé sur The Last Of Us Online pendant quatre ans. Même s'ils finissent par en récupérer des parties pour les utiliser dans un mode multijoueur plus tard, c'est toujours du temps perdu qui aurait pu être consacré à un nouveau jeu solo. Cela fait trois ans qu'ils n'ont pas sorti de nouveau jeu, et combien de temps faudra-t-il attendre le prochain, environ trois ans de plus ? La PlayStation 5 sera au crépuscule de sa vie avant que le meilleur développeur de Sony n'ait sorti un seul jeu inédit pour elle.C'est la même chose pour tous les autres. L'explication évidente pour laquelle aucun nouveau jeu n'a été annoncé dernièrement est que Sony a fait travailler tous ses studios sur des jeux-service... ces mêmes jeux dont nous n'avons absolument rien vu et dont je ne serais pas surpris qu'ils suivent le même chemin que The Last Of Us Online.Nous n'avons pas eu plus de jeux cette année parce que tout le monde était occupé à faire des jeux-service, ce que Sony semble maintenant avoir réalisé comme étant une perte de temps et qui va probablement suivre le même chemin que toutes les tentatives ratées d'Ubisoft. Sony peut essayer de corriger le tir, y compris en nommant un nouveau patron de chez PlayStation, mais l'un des grands problèmes des jeux modernes est le temps qu'il faut pour les réaliser et voilà que Sony a gaspillé deux ou trois ans dans une course folle.On a l'impression qu'il n'y a pas de direction ni de vision chez PlayStation en ce moment. Ont-ils vraiment abandonné les jeux-service ? Ont-ils jamais été aussi déterminés que nous le pensions ? Sont-ils en train de réduire le nombre de jeux solo qu'ils produisent ou cette année n'est-elle qu'un accident de parcours ? Sony ne le dit pas et je commence à craindre qu'ils ne le sachent pas non plus.En ce qui me concerne, ils sont au bord du gouffre et si seulement la Xbox était plus compétente, Microsoft les auraient poussés au fond depuis des mois. Imaginez que Starfield ait été le chouchou de la critique et qu'il ait attiré tout le monde sur la Xbox Series X/S à Noël, la PlayStation 5 aurait eu l'air d'être un support mort à ses côtés.Même dans l'état actuel des choses, nous n'avons aucun jeu avec des dates de sortie pour l'année prochaine et seul Wolverine est à prévoir. Sony s'est endormi au volant et se dirige tout droit vers un mur. Je me fiche du nombre de consoles qu'ils vendent, si la PlayStation 5 commence à avoir la réputation de ne pas avoir de bonnes exclusivités et de ne pas avoir d'avenir, alors elle finira rapidement par prendre la poussière.Si les choses s'arrangent l'année prochaine, alors tant mieux, mais cela n'empêchera pas 2023 d'être un véritable gâchis pour PlayStation. Sony aime se présenter comme une valeur sûre, un vétéran de l'industrie, mais cette année l'a montré borné, mal organisé et carrément incompétent.