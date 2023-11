Salut tout le monde,



Questions très simples aujourd'hui, j'avais envie de voir dans quelle langue jouez-vous à vos jeux vidéo lorsque vous avez le choix ? Est-ce que vous favorisez toujours la VO ou au contraire, vous êtes un adepte de la VF car plus simple à comprendre et pas de sous-titres à lire ?



Autre question, lorsqu'un jeu dont sa langue originale n'est ni l'anglais ni le français et qu'il propose une version anglaise, préférez-vous y jouer en VO ou en VA?



De mon côté, lorsque j'ai le choix, je préfère toujours jouer en VO (comme pour les films). C'est comme si je jouais à la version qui respectait le plus celle du studio. Mais il est important de souligner le travail sur les VF qui gagnent en qualité