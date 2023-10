Super Mario Bros Wonder est le meilleur titre Mario 2D depuis Yoshi's Island en 1995, débordant de créativité, de joie et de finition. John Linneman explore en profondeur ce jeu Switch remarquable, explique pourquoi il n'était pas très fan de ses prédécesseurs New Super Mario Bros et révèle les quatre piliers d'un grand jeu de plateforme... et comment SMBW les réussit tous.

J'ai moi-même pu le découvrir en live, et j'dois avouer que les 38 ans d'expérience de Nintendo, on les sent !Nintendo Switch : 1080p / 60 fpsPortable : 720p / 60 fps