Avant Saint Seiya, il y a eu Ring ni Kakero mais aussi Fuma no Kojiro publié entre 1982 et 1983 qui arrivera pour la premiere fois en France via l'editeur Naban Edition.La version qui sortira en France sera la dernière version sortie au Japon en 2019, a savoir une recompilation des 10 tomes en 3 tomes, avec des derniers chapitres complémentaires pour une fin moins abrupte que l'originale.Le manga a aussi eu le droit a une adaptation en 12 OAV ainsi qu'un film, sorti a l’époque chez nous en VHS par Kaze.

Who likes this ?

posted the 10/02/2023 at 10:12 AM by guiguif