Pour que l’économie du jeu vidéo fonctionne bien, pour que l’écosystème soit sain, il faut qu’on arrive à soutenir un prix qui soit relativement élevé. Et pour soutenir ce prix élevé, on a choisi sur nos canaux de distribution de maintenir un prix qui soit assez haut.

Hello,Je me suis penché sur un sujet épineux : Pourquoi les jeux démat' coutent plus chers que les jeux physiques.Et vous savez quoi ? En vrai, ils coutent le même prix : Le prix conseillé de Final Fantasy XVI est de 79.99 € en démat', comme en physique !Le truc, c'est que pas mal de magasin, surtout les hypermarchés, utilisent les jeux vidéo comme produit d'appel, et ils s'en foutent de faire une marge dessus et peuvent se permettre de vendre ces jeux 59,99 €. D'autres, comme Amazon, ont de tels volumes de ventes qu'ils peuvent se permettre de faire un minimum de marge (parfois quelques centimes) et d'autres, comme la Fnac, utilisent des bons cadeaux pour fidéliser leurs clients.Mais la réalité, c'est que le marché du jeu physique se meurt. Les boutiques de jeu ont de plus en plus de mal à se maintenir à flot, les boutiques comme Micromania qui vendent aux prix officiel se font littéralement insulter par les joueurs. Certains hypermarché en Angleterre ont même décidé de lâcher l'éponge.... Et comme le disait Hugues Ouvrard :Baisser le prix des jeux (il y a une parité Demat' Physique) ne ferait que faire encore dégringoler le prix des jeux physique, alors même que nous vivons une période d'inflation, avec un prix des iPhone qui risque d'exploser cette année encore via l'iPhone 15 + Usb Type-C.Malgré cela, selon la BBC, 90% des jeux vendus en 2022 étaient des jeux dématérialisés ( https://playstationinside.fr/lavenir-des-jeux-physiques-et-dematerialises-les-boites-face-aux-pixels ).Quelle solution pourrait-on apporter pour que le marché physique soit plus sain, pour les consommateurs comme pour les constructeurs ?