Un des collectionneurs les plus connus de France, BackInToys, qui créé une superbe collection de jeux vidéo, a choisi de mettre fin à sa collection de jeux ! Et avec les années, sa collection l'a envahi et il a choisi aujourd'hui de s'en débarrasser. Dans les commentaires, on peut lire d'autres personnes, dans la trentaine / quarantaine, qui ont, eux aussi, choisi le même chemin.Une réflexion que j'ai eu également (enfin après perso ce sont des jeux Xbox 360 / PS4 / Wii U que j'ai envie de vendre), même si pendant un certain temps, ce sont les figurines qui ont pris le relai ^^ !Et vous, de votre côté, continuez-vous de collectionner les jeux ? Éprouvez-vous du plaisir à cela ? Jamais de frustration d'avoir une collection incomplète ?