Nippon Ichi America annonce que plusieurs de ses jeux vont etre supprimés de l'Eshop et du PSN (surement par perte des droits).- Demon Gaze (PS Vita) - 6/11/2023- GOD WARS: Future Past (PS4, PS Vita) - 6/15/2023- The Lost Child (PS4, PS Vita, Nintendo Switch) - 6/18/2023- GOD WARS: The Complete Legend (Nintendo Switch) 8/30/2023- NAtURAL DOCtRINE (PS3, PS4, PS Vita) - 9/29/2023- Demon Gaze II (PS4, PS Vita) - 11/13/2023Vive le demat.

Who likes this ?

posted the 06/09/2023 at 09:43 AM by guiguif