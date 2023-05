Yo mina,Petit billet d'humeur sur le chara design des jeux de nos jours.Franchement j'ai bcp de mal à trouver du plaisir à jouer à avec des perso ou suivre des NPC qui ont le look random d'un Youtuber ou d'une instagrameuse de 16ans.Je ne sais pas ce qu'il se passe dans la tête des chara designer... mais j'ai l'impression qu'une époque est finie.Alors je ne sais pas si c'est Fortnite qui à lancé cette mode bien que Jet Set Radio est le jeu qui me revient à l'esprit avec Space Channel pour du Chara Design hyper stylisé (dans le sens à fond dans une certaine mode). Même Nintendo s'est lâché avec des jeux comme Arms ou le dernier Pokemon mais ça restaient quelques jeux par ici par là.Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout les jeux PVP PVE doivent arborer des styles vraiment trop LGBT+ voir Woke avec des couleurs fluos et des chaussures de mauvais goûtsAlors j'ai absolument rien contre le LGBT+ ou le Woke, mais ce n'est pas une majorité dans la mode des jeunes actuels... Cela ne représente pas l'ensemble de la population et pour des mouvements de discrimination positif... Ben c'est un peu raté du coup pour ma part.Voilà quelques Trailers pour appuyer mon avis.Perso j'ai 42ans, on pourrait me traiter de vieux con.Bien que je m'habille vraiment pas comme les personnes de mon âges, pour moi le style classique c'est jeans Tshirt et non le costardMais j'aimerais savoir ce que vous en pensez, surtout chez les plus jeunes de Gamekyo.Parce que là j'ai l'impression que soit on a du remake et des veilles IP qui gardent leurs styles d'avant (Metal Gear Solid, Assanssin's creed, Metroid prime), ou bien je saigne des yeux avec des perso sans âmes bien trop stylés et donc bien trop génériques.D'ailleurs j'ouvre le bal des trailers avec celui montré hier par Square Enix, qui utilise exactement mes propos pour introduire sa nouvelle IP PVP.Ste chara design d'Only4fansRéférence (raté) du 5ème élément?Franchement, le gameplay à l'air ok... mais le roster...D'ailleurs j'ai pensé à une annonce d'un nouveau WatchdogLe seul battle royal où il y a plus qu'une personne active à la fin du jeuTrop de style... Tue le style car le jeu est encore fun dans son gameplayKikou, je cours tout seul avec un casque fluo!!! Avis au SniperJ'arrête là mais vous voyez surement plus de quoi je veux parler.Sinon le trailer qui m'a donné le plus envie hier soirmais aussiEt vous?