Le Summer Games Fest arrive a grand pas (8 Juin) et Geoff Keighley dévoile la liste des particiants qui devraient nous dévoiler au moins un nouveau trailer d'un de leurs jeux: - Activision - Amazon Games - Annapurna - Bandai Namco - Behaviour - Capcom - CD Projekt Red - Devolver - Digital Extremes - Disney - EA - Epic Games - Focus - Gearbox Publishing - Grinding Gear Games - hoyoverse - Kabam - Larian - Level Infinite - Magic the Gathering - Neowiz - Netflix - Nexon - Niantic - North Beach Games - Samsung Gaming Hub - Second Dinner - Sega - Paradox - Pearl Abyss - Phoenix Labs - Plaion - PlayStation - Pocket Pair - Razer - Smilegate - Square Enix - Stema -Techland - Tribeca Festival - Ubisoft - Warner Bros. Games - Xbox

posted the 05/12/2023 at 09:55 AM by guiguif