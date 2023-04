Je lis souvent sur Gamekyo que la PS5 est insuffisante en terme de puissance actuellement, et qu'il vaut mieux attendre la PS5 Pro pour acheter la console. Personnellement, cela fait 2 ans et demi que j'ai ma console, et j'en suis très satisfait, elle m'impressionne tous les jours au niveau de ses performances graphiques - que je juge plus sur le plan artistique que sur le plan FPS et définition, ce qui me pose d'ailleurs un manque de motivation d'investir sur la CG de mon PC.Du coup, je me demandais si une PS5 Pro à 749 € proposant un simple boost de résolution à 4K native + 60 fps suffirait à contenter les mécontents et à convaincre les derniers récalcitrant à la conversion vers la nouvelle génération de consoles ?De mon côté, je craquerais plus sur une PS5 Slim sans lecteur à 349 €! La console se débrouille extrêmement bien du haut de ses 9.8 Tflops, et finalement, la différence avec une Xbox Series X à 12 Tflops s'avère être... négligeable, j'ai presque envie de dire inexistante...