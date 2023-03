Les fans de J-RPG n'ayant pas encore fait la version anglaise seront heureux d'apprendre que Lunar a été traduit en Français par Atelier Traduction.Cette version est basée sur le script japonais evitant toutes les inventions et censures de l’éditeur americain.De plus ce patch permet de choisir la difficulté original ou americaine (plus dur).Le patch est a telecharger ici ou ici La traduction du 2 est deja en cours (meme si on dirait pas non a une ressortie en FR sur Switch comme pour Grandia 1 et 2).