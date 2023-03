Le jeu sort dans en gros 7 semaines.On a eu moins 3 minutes de vidéo "concrètes" en tout et pour tout.Je veux mon GOTY mais le silence est putain de perturbant...Et j'ai peur du recyclage à outrance qui ne veux pas se montrer. Difficile d'avoir une confiance aveugle après le Season Pass de l'arnaque dans BOTW.

posted the 03/21/2023 at 04:24 PM by shanks