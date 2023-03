Et oui déjà ! Le 3 Mars 2017, après l'échec niveau ventes de la Wii U, Nintendo a réussi le tour de force de proposer une console a la fois portable et salon qui rencontra aussitôt un immense succès et qui est proche aujourd'hui d'être, peut être dans le futur, la console la plus vendue de tout les temps.Que retenez vous de ces 6 années ?Pour ma part, ce n'est que du bonheur.Probablement ma console Nintendo préférée après la Gamecube. De par son concept, sa variété et son catalogue.De grands jeux comme Zelda BOTW, Super Mario Odyssey ou encore les Xenoblade, de perles indés et beaucoup + de jeux tiers qu'auparavant.La puissance de la console a souvent fait débat, mais pour ma part l'utilisant + en nomade, je trouve que c'est un bon compromis. Je suis impressionné qu'elle arrive a faire tourner des jeux comme The Witcher 3 (certes avec des concessions)Et je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle malgré qu'elle arrive clairement à la dernière partie de sa carrière.Pour la forme, un petit trailer du jeu incroyable qu'a accompagner le lancement de la console le même jour et qu'on ne présente plus :