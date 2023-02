Sérieusement !

Je ne dois pas être le seul à avoir commencé Atolic Heart sur PS5 ici ?



Comment ont ils fait pour louper un jeu avec si bon potentiel



Certe je n'ai que 4h de jeu derrière moi mais... Fiouuuu !



Non c'est une galère, en terme d'expérience on dirait un jeu de l'ère PS3 / 360

Ca veut jouer els Bioshock mais s'en est très loin

Ultra bugué

Ultra linéaire

Ultra répétitif (à ce stade ce n'est que du fedex)

Et sans parler de mon soucis qui est d'avoir commencé avant d'avoir installé le patch, en gros la config de certains touches à changer mais sans qu'on ne nous le dise et qu'on puisse le consulter dans les options

Et au début on me proposait les voix française mais ça restait en anglais

Et depuis la maj on ne le propose plus



Parlons aussi de l'intro et du début du eju qui est long, Long, LONG !



Et le jeu globalement est ultra mou alors que les trailers montrait un truc ner eux, non, c'est ultra mollasson



Sérieux c'est ultra décevant !



Qu'en pensez vous ?