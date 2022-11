Le celebre compositeur de Street of Rage se remet au developpement puisqu'il annonce un nouveau jeu sur Megadrive. La derniere fois qu'il etait a la conception remonte a Story of Thor (alias Beyond Oasis) sur la meme machine.Il s'agira d'un Shoot Them Up."Il ressemble à un vieux shoot'em up mais il s'agit d'un nouveau jeu que nous développons, en référence aux célèbres franchises des années 80. Nous le sortirons sur MD/Genesis. Je réalise la bande-son et je suis également de retour en tant que concepteur de jeux depuis Beyond Oasis.""En regardant ces images, vous ne pensez probablement pas que ce jeu sera un bullet-hell. Nous rendons hommage aux jeux de l'époque que nous aimons et nous ferons un jeu amusant avec un nouveau système, des graphismes fascinants, des personnages et une bande-son. La bande-son et les effets sonores iront certainement de pair avec un pilote natif YM2608. C'est la première fois en 30 ans que je travaille sur MD/Genesis depuis que j'ai fait toutes les musiques pour le Beyond Oasis. Bien sûr, il n'y a pas de streaming audio sur CD."