Le DLSS 3.0.Pendant que vous êtes en train de vous focus à compter les pixels en 4K à essayer de faire de couteux rendus en natifs, sur PC, on développe le DLSS 3. Et la 4K 165 Hz en High devient une réalité sur un titre Next Gen comme A Plague Tale RequiemCyberpunk 2077 En 4K RT Pyscho à 120 fps. Plus rien n'a de sensLes consoles risquent de devenir un frein au développement graphique des jeux sur PC, comment exploiter la RTX 4090 dans ces conditions ?