La société a récemment lancé un nouveau site Web conçu pour exprimer les avantages perçus par l'acquisition d'Activision Blizzard (bien que l'accord continue d'être examiné par les régulateurs de la concurrence du monde entier).Parmi les arguments avancés figure l'affirmation selon laquelle l'accord bénéficierait à l'industrie du jeu et qu'il conduirait à une plus grande concurrence dans le jeu traditionnel, où Sony et Nintendo resteront les plus grands.Ce que Microsoft entend par "les plus grands" n'est pas tout à fait clair - si cela signifie qu'ils pensent que Sony et Nintendo continueront à vendre plus de consoles après l'acquisition ou qu'il les considère simplement comme la "plus grande" concurrence ?Le nouveau site s'intitule "Notre vision du jeu : plus de choix et plus de jeux pour les gens du monde entier", et tente de faire valoir que l'acquisition profiterait à plus de personnes que les propriétaires de Xbox."Les joueurs et les développeurs sont au centre de la Xbox. Nous voulons permettre aux gens de jouer à des jeux n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel appareil.Et les développeurs méritent plus d'options pour créer, distribuer et monétiser leurs jeux révolutionnaires. Si nous faisons cela, nous gagnons tous. C'est pourquoi nous partageons davantage sur l'industrie et sur la manière dont notre acquisition d' Activision - Blizzard s'intègre dans notre stratégie de jeu."Le site déclare que l'acquisition profiterait aux joueurs, conduisant à "plus de jeux sur plus d'appareils, y compris Xbox, PlayStation , téléphones et en ligne".