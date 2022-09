Petite surprise pour la sortie de l'Evercade EXP, puisque Capcom se joins aussi a l'editeur britanique pour soutenir la sortie de la 3eme version de la console Evercade, la portable specialisé dans les cartouches compiles de jeux retro.En plus de la compile physique Irem Arcade Vol 1 qui sera vendu avec la console, 18 jeux de Capcom seront pre-installés dans la machineLa liste complète des jeux est la suivante :1942 (Arcade version)1943 (Arcade version)1944 : The Loop Master (Arcade version)Bionic Commando™ (Arcade version)Captain Commando™ (Arcade version)Commando™ (Arcade version)Final Fight™ (Arcade version)Forgotten Worlds™ (Arcade version)Ghouls ‘n Ghosts™ (Arcade version)Legendary Wings™ (Arcade version)MERCS (Arcade version)Street Fighter II’: Hyper Fighting (Arcade version)Strider (Arcade version)Vulgus™ (Arcade version)Mega Man (8-bit)Mega Man 2 (8-bit)Mega Man X (16-bit)Breath of Fire (16-bit)L'Evercade EXP sortira le 24 Novembre.