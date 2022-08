Avec tous les topics de ces derniers jours, on a vu que (quasi ? ) plus personne ne l'a voulait sur Gamekyo.A cause de cette hausse de prix de la PS5.Maintenant je pose la questions a ceux qui sont encore sur les PS4/One ou des vieux PC.Sur quelle plate-forme vous voulez jouer désormais ?Le PC?Xbox Series X ou Xbox Series S?Ou vous voulez attendre de voir prochaine Switch peu être ?Peu être vous tourner vers le cloud gaming ?Et ceux qui l'ont déjà vont peu être la revendre pour une de ces plateformes?On va être plus que 2 ou 3 à l'avoir sur le site.