Alors que les joueurs français luttent contre la propagation du dématérialisé au sein de leur foyer, les avancées technologiques telle que la couverture de la fibre, les promotions exceptionnelles sur les stores ou tout simplement les jeux PlayStation Plus, les consommateurs sont de plus en plus habitués au dématérialisé.Ainsi, sur la dernière année fiscale écoulée,Il faut dire que l'émergence du dématérialisé a permis à de nombreux développeurs, notamment de la scène indépendante, de pouvoir éditer leur jeu à des coûts minimes par rapport aux contraintes lié à la distribution de jeux physique, dont les coûts sont exorbitants pour de petits développeurs indépendants. Cela a permis de multiplier les sorties de jeu, au détriment des versions physique de ceux-ci. Et d'avoir aussi des jeux indépendant pas très cher, souvent sous les 15 €.Et je ne vais même pas parler de jeux comme Fortnite, où des DLC physique existe sous forme de... Code dans une boite, qui fini parfois même à la poubelle chez les plus jeunes qui ont été élevé au 100% démat'. Et les jeux services sont nombreux : Warzone, Apex Legends, Paladins, Warframe, ce sont des millions de joueurs jouant quotidiennement sans BluRay ni support physique, certains dépensant parfois pourtant des centaines d'euros dans ces jeux !De l'autre côté, niveau consommateur, la simplicité d'accès au média est décuplée : pour obtenir un jeu, il suffit d'aller dans le PlayStation Store et de télécharger le jeu qui nous plait... Exactement comme sur notre smartphone !Et cette tendance ne devrait que s'amplifier avec le temps : En effet, Sony vient de lancer le PlayStation Plus Extra et Platinum, 2 nouveaux services du type "Netflix" du jeu vidéo. Choisissez votre jeu parmi une centaine disponibles et c'est parti pour des heures de jeu ! Le Wifi 6 de la PS5 vous assure d'excellents débits de téléchargement, même sans connexion câblée.Le dématérialisé semble devenir la norme sur nos consoles nouvelles génération, et j'aimerais bien connaître les chiffres du côté de Xbox (et son Game Pass), mais aussi de Nintendo, qui semble de plus en plus prendre en compte ce marché dématérialisé (on peut le voir avec l'expansion Pass de Mario Kart 8 par exemple, disponible uniquement au format dématérialisé, quand Xenoblade Chronicles 2 : Torna ou Monster Hunter Rise Sunbreak ont encore droit à des sorties physiques).