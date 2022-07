Charts

PS5 +2.4m (+0.1m par rapport à l'année dernière, LTD 21.70m)PS4 + ? (Sony annonce qu'il ne donnera plus les chiffres)Sur la même période la PS4 avait fait 2.9m sur la quart pour 25.3m LTD+47.1m (PS5+PS4) Sony continue de donner des chiffres fusionnés (63.6m l'année dernière soit -16.5m)dont 6.4m de jeux first party (10.5m l'année dernière soit -4.1m)NB: 79% des ventes software sont digitales+1m d'abonnés (soit 47.3m)mais 102m d'utilisateurs actifs mensuel (105m l'année dernière soit -3m)CA en baisse de 11.7% sur l'année soit 604.1 milliards de yen (4.55 milliards de $)Bénéfices opérationnels en baisse de 30.5% soit 52.8 milliards de yen (400 millions de $).Hardware inchangée soit 18m de PS5CA à 3,620 milliards de yen (27.24 milliards de $)Bénéfices opérationnels à 255 milliards de yen (1.92 milliards de $)