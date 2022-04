La PS5 a déjà 2 ans.



Cette phrase parait folle tant il est toujours impossible de se procurer la console à son vrai prix.



La faute aux scalpers ? Ca serait trop simple. Pourquoi privilégier les ventes par internet au lieu des boutiques. On sait aussi que Sony a décider depuis la ps4pro à proposer des consoles de mi génération.

On va se procurer aujourd'hui la PS5 qui sera obsolete dans 1 an/1 an et demi ?



A quoi cela rime ?



Etait il à ce point là nécessaire de se précipiter dans la commercialisation d'une console sans stock et sans jeux ?



Tout est disponible sur ps4 ou presque, de meilleurs grpahismes ? Est ce réellement à ce point là perceptible ?



Vos jeux si "merveilleux", quand la PS6 sortira, vous aurez des versions "HD" de vos jeux PS5.



Est ce que l'argument du "plus blanc que blanc" (plus beau que beau) va continuer à fonctionner encore et encore ?



Alors on nous sort du "ray tracing" ou je ne sais quoi, dont la majorité des joueurs au final ne comprends pas la notion mais ne se gène pas pour l'utiliser comme argument du "wouah".



Je me souviens d'une époque où l'on désirait une console pour ces jeux. De la dreamcast qui me faisait rêver, non pas juste pour ses graphismes, mais pour ce que proposait comme gameplay Shenmue et Sonic adventure.



Les joueurs ont changés à ce point ? Est ce qu'un GTA 5, "toujours plus beau" suffira vraiment à satisfaire des joueurs ?



Red dead 2 mettait en avant ses graphismes avant son gameplay, est ce ça les nouveaux AAA ?



Reste t'il de l'espoir pour les joueurs qui veulent avant tout jouer ?