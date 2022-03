Si une partie de Soleil travaille sur Valkyrie Elysium fraichement annoncé, l'autre s'occupe de Wanted: Dead, le nouveau jeu de Hiroaki Matsui (directeur de Ninja Gaiden 1/2 et Dead or Alive 3/4) et Yoshifuru Okamoto, (producteur de Ninja Gaiden 2 et Devil Third).Malgré les apparences le jeu est uniquement prevue sur PS5, Series et PC.