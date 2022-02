Voici les miens

Je le déteste depuis le fameux jeu du même nom, j'ai toujours été agacé par la façon dont il vous troll lorsque vous foirez un tir exaspérant et énervant, ravis qu'il soit dans Smash Bros c'est mon punching bag ! Meilleur ami de l'homme tu parle mmpfff !

Je crois qu'on peut pas faire plus détestable que cette homme dans Final Fantasy 7 ce mec est une ordure doublé d'un lunatique je dirais même que tout les problèmes de l'univers FF7 viennent de cette homme en grande majorité.

Ce type était prêt à tuer ses propres enfant pour ses ambitions il a une tel soif de pouvoir qu'il voulait le pouvoir sur le monde entier et franchement, je pense pas qu'on puisse faire pire que lui dans toute la franchise Assassin's Creed .

Zeus dans God of War c'est le genre de père paranoïaque qui fait en sorte que ses frères et ses enfants se lattent la tronche pour que lui seul règne, franchement comment ne pas être du côté de Kratos et vouloir le butter cette ispice d'enfoiré.

