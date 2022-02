Le Gamepass, c'est devenu l'argument principal chez Microsoft, le nombre d'abonnés le montre.Voici mon ressentie, je précise, je n'ai pas le Gamepass, mais je vais expliquer mon ressentie (après c'est que mon avis) à travers une anecdote.J'ai travaillé dans un magasin de jeux vidéo, par conscience professionnelle, pour vendre/conseiller, j'essayais les jeux, je pouvais me permettre, c'était accessible pour moi (même les nouveautés), mais le souci, je ne pouvais pas jouer le jeu entièrement, donc je commençais, mais ne finissais pas dans la majorité des cas, car déjà je n'avais pas le temps et en plus j'avais l'impression d’être encore au boulot, de plus, j'essayais plein de jeux (même ceux qui au premier abord, me disaient rien, mais c'est encore mieux quand vous essayez pour vous faire votre propre avis), à un moment j'en étais dégouté, le trop-plein (limite "écœuré"), il m'a fallut du temps pour de nouveaux apprécier les jeux.J'avais un ami à l'époque qui venait me voir, il aimait aussi les jeux vidéo, je lui disais que s'il voulait, il pouvait choisir les jeux qu'il voulait essayer, je me souviens qu'au début il me disait "trop bien, je vais pouvoir essayer plein de jeu gratuitement", même pas 2 mois après, il regardait les boîtes, de semaine en semaine, le nombre de jeux qu'ils me demandaient d'essayer diminuait, il même dit un jour "je sais même pas à quoi jouer, j'ai fait le tour de ce que je voulais essayer"...Quand j'ai travaillé comme projectionniste, il m'est arrivé la même chose.Je pense que pour apprécier un jeu ou un film, il faut le voir (ou y jouer) entièrement, dans des bonnes conditions (donc sans pression, en gros) et surtout quand tu l'as réellement sélectionné et non "subis".Quand tu travailles dans un domaine comme ça, tu vois le nombre de jeux, film ect que "normalement" tu aurais même pas eu l'idée d'essayer (ou voir) et tu te rends encore plus compte du temps qu'il y a entre deux jeux que tu estimes réellement "intéressant" (disons qui te parles).Est-ce que vous avez le même ressentie que moi ou pas du tout ?No Comment ^^