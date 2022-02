C'est un sondage pour le moment, je sais qu'on est en 2022 mais ça fait plus d'une fois que je reçois des messages pour savoir si je modifie encore la première Xbox. Assez étonnant mais pas tant que ça vu que la console reste un excellent moyen de jouer aux émulateurs dans les meilleures conditions.Pour vous répondre, je reprend du service à ce sujet. C'est plus pour le fun qu'autre chose. Vous savez, je kiff le hack non pas parce que je suis un vilain petit pirate mais pour la performance, le fait d'effectuer un maximum de chose avec un matériel à l'origine verrouillé. Le goût de l'interdit quoi.Par contre, pour des questions de légalité et d'autres motifs (c'est pas le sujet), je me limite à ces opérations :- Installation du hack (sans puce), peu importe le modèle,- Changement de disque dur par un SATA/SSD avec nouvelle nappe IDE et l'adaptateur SATA/IDE. Achat du disque dur à votre charge, nappe IDE et adaptateur SATA/IDE à ma charge,- Installation des meilleures applications,En ces périodes de pénurie, faisons plus avec moins heinPour les tarifs j'ai pas encore réfléchis donc tout dépend de la demande. Je ferais pareil pour la PS2, la PSP, la Wii, la Wii U et la PS3 pour ceux qui sont pas à l'aise.Ceux que ça intéresse, c'est par mp.Je le répète, juste la modification pour que vous puissiez stocker vos jeux physiques dans vos consoles et profiter des homebrew, je suis père de famille moi heinPS : ceux qui veulent recycler un ancien PC en station retrogaming, faites moi savoir si vous êtes intéressés.