Microsoft

Bon, je ne vais pas revenir sur l'annonce en soit, on l'a tous vu, on est tous plus ou moins touché par ce qu'elle concerne, ... bref ça c'est fait. Par contre je m'interroge énormément sur l'intérêt de ce rachat, mais aussi celui de Bethesda l'an dernier !!Alors on pourrait tout simplement se dire que MS veut tout bouffer, mais là on peut voir que la somme est plus importante que la trésorerie actuelle de MS !! Donc pourquoi claquer autant pour un éditeur/développeur qui est dans la tourmente depuis un moment, en plus d'avoir ses licences en perte de vitesse bien qu'elles rapportent toujours gros ? C'est quand même un gros coup de poker, sans compter que même si ça va donner un gros coup de boost aux ventes de Xbox, cela ne changera surement pas sa situation mondiale qui garde comme épine principale l'absence du Japon dans ses rangs.Du coup je me suis livré à une petite réflexion, qui n'engage que moi bien entendu, mais qui fait sens au vu de leurs actions passées et de la situation actuelle/future.Alors pourquoi MS est aussi agressif sur les rachats ? Et pourquoi ils vont surement en faire encore quelques autres (pas aussi gros surement mais quand même) ? C'est à mon sens une vision sur le long terme mais pas du tout là où on la voit.Je ne pense pas que ce soit Sony qui les inquiète et les pousse à racheter des studios ou éditeurs, ni même Nintendo, ni même encore une envie de tout bouffer (car il ne faut pas oublier que les rachats ont aussi un côté partiellement négatif en terme d'image constructeur, sans compter l'impact sur la trésorerie arrivé à de telles sommes). Ils ont un gamepass en place qui continue à progresser, ils auraient pu continuer à racheter quelques studios par-ci par-là pour renforcer leurs positions et rentabiliser plus facilement les investissements du gamepass (qui n'est toujours pas rentable à l'heure actuelle). il y a autre chose qui pourrait avoir un impact énorme dans les années à venir.Je pense aux 2 géants que sont Tencent et THQ Nordic. Ces 2 ogres sont en train de racheter tout ce qui bouge en terme de studios, et s'ils continuent à ce rythme, et qu'ils se mettent à choper de très gros studios talentueux, ce sont eux qui risquent d'avoir droit de vie ou de mort sur les constructeurs dans les années à venir.Imaginez dans 3 ou 4 ans, une fois qu'ils auront encore racheté 20 ou 25 studios chacun dont quelques uns de très grosse importance, que l'un d'entre eux décide pour X raisons (brouille, accord, ...) de ne plus sortir ses jeux sur tel ou tel support ... imaginez l'énorme perte en terme de catalogue pour le constructeur qui sera visé ? Et donc l'énorme avantage que va en tirer le concurrent ? C'est limite un arrêt de mort direct pour le constructeur qui sera touché.Allons plus loin même : et si l'un d'entre eux était déjà sur le coup pour Activision Blizzard ? Que ce passerait-il si l'un des 2 ogres se mettait à bouder MS ou Sony ?On a déjà eu un exemple par le passé : EA et SEGA. Souvenez-vous, quand SEGA a sorti la DC, il y a eu un tit couac avec EA, à savoir que SEGA a refusé une proposition de ce dernier. il en a résulté que EA à décidé de ne sortir aucun de ses jeux sur la machine.Une console aux States sans NBA ou Madden, et en Europe sans Fifa ... c'est juste la mort assurée ... ce qui est arrivé d'ailleurs pour SEGA en tant que constructeur.On sait pertinemment que Tencent étant asiatique, il y a plus de chances que ce soit MS qui se fasse niquer. Pour THQ Nordic c'est pile ou face par contre. Mais quand les géants en devenir deviennent une menace, il ne faut pas se leurrer, les sociétés se mettent à réagir pour anticiper.On a vu il y a quelques années MS, Sony et Nintendo se rapprocher au point d'être présents ensembles sur scène pour parler de l'avenir du jeu. On a su plus tard que c'est Google qui leur foutait les boules avec sa Stadia ... alors certes, la machine est un fiasco au final mais sur le coup, les 3 constructeurs avaient les mickettes, et ça les a fait bouger.Dans la situation présente, pour en revenir à Tencent et THQ Nordic, MS doit déjà se priver du marché japonais et donc de ses jeux. Ils sont du coup en position de faiblesse par rapport à Sony et Nintendo. Faire face au rejet d'un des 2 ogres, et se priver encore de dizaines et dizaines de jeux par rapport aux concurrents serait donc le coup fatal pour MS qui ne pourrait alors pas tenir la route.Il ne reste alors qu'une seule voie pour préparer l'avenir et s'assurer de ne pas couler au moindre coup dur ... gonfler suffisamment ses rangs et pouvoir tenir une offre la plus complète possible face aux concurrents qui auront alors des avantages encore plus prononcés. Même si cela reste une hypothèse, il ne faut pas oublier que ces entreprises voient sur le long terme, et que dans le milieu actuel; il vaut mieux mordre que d'être mordu !!Voili voilouJe rappelle encore une fois que ceci n'est qu'une réflexion personnelle et en aucun cas une vérité, donc ne vous enflammez pas non plusBisous à tous malgré ses temps de guerre qui s'annoncent ha ha ha