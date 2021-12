Les TGA ont permis de decouvrir le premier vrai trailer de Sonic Frontier alias Sonic of the Wild, ainsi que le nouveau film.Et pour ceux qui veulent se faire un kiff avec un Malik Bentala, la version FR est aussi dispo. Seul la voix de Tails a été repris des jeux/animes, la voix de Knuckles est doublé par Frantz Confiac la voix française d'Idris Elba qui double Knuckles dans le film en VO.

posted the 12/10/2021 at 02:23 AM by guiguif