Tor Eckhoff s'est fait connaître en publiant des vidéos dans lesquelles il apparaissait en train de patiner sur une glace fine, de plonger dans une eau glacée ou de se balader chichement vêtu dans la neige parfois en sirotant de la vodka. Des documents à fin humoristique qui avaient connu pas mal de succès puisque le compte YouTube d'Apetor compte pas moins d'1,2 million d'abonnés.

Un témoin a entendu les cris du Youtubeur et a aussitôt prévenu les secours. Ces derniers sont parvenus à le sortir de l'eau et à l'évacuer vers l'hôpital, mais l'homme est décédé quelques heures plus tard.

Petit article hors sujet, car je viens d'apprendre le décès d'Apetor, un Youtuber qui s'est fait connaitre pour ses péripéties dans le froid.L'accident a eu lieu alors même qu'il tournait une nouvelle vidéo pour sa chaîne Youtube. Tor Eckhoff a chuté dans un lac gelé, sans réussir à s'en extirper.Cela rappelle aussi les dérives de Youtube, où la recherche de buzz grandissante peut déboucher sur des scènes terribles - j'ai encore en mémoire le scandale de Logan Paul, qui avait filmé des corps de personnes s'étant suicidées dans une forêt au Japon...