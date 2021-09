Vous avez acheté Disney Classic Games Collection ? Et bien sachez qu'une nouvelle version sortira le 12 novembre sur Switch, PS4 et Xbox et incluera cette fois le Aladdin Super Nintendo de Capcom (le meilleur), mais aussi les jeux Le Livre de la Jungle.En gros:- Aladdin : SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive- Aladdin – Final Cut : Sega Mega Drive- Aladdin – Version démo : Sega Mega Drive- Aladdin – Version japonaise : Sega Mega Drive- Le Roi Lion : SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive- Le Roi Lion – Version japonaise : Sega Mega Drive- Le Livre de la jungle : SNES, Game Boy, Sega Mega Drive