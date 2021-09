J'ai acheté l'édition collector de Tales of Arise, que je viens de recevoir, et c'est mon premier contact avec un jeu Xbox Series au format physique.J'ai l'habitude d'installer mes jeux à distance avec mon téléphone depuis chez mes clients, effacer les jeux lorsqu'il n'y a plus de place là aussi depuis mon téléphone. Lancer l'installation d'un jeu depuis un bouton, taper mes "articles de qualité" sur Gamekyo pendant l'installation et... Basta.Là, je me suis retrouvé avec la console qui me pose une série de question, au point que j'ai pu en faire une story sur Instagram (lol) : https://www.instagram.com/stories/otakugamefr/2664244549557600075/ Sérieusement :2 Blu Ray pour l'installation,La question "voulez-vous télécharger la mise à jour dès maintenant ?" qui bloque l'installation si tu ne réponds pas,Le bruit de nids d'abeille pendant l'installation (c'est marrant, mais heureusement que le Blu Ray ne sera pas lu in game),La demande de changement de Blu Ray pendant que je rédige cet article sur Gamekyo, m'obligeant à retourner près de ma console pour lui changer sa couche. Euh son Blu Ray.Et pour couronner le tout : c'est exceptionnellement lent ! Ca a du prendre au moins 20 minutes à installer le jeu, là ou je n'excède quasiment jamais les 9 minutes en fibre O_o !Bon, l'avantage, c'est que ça a piqué ma fibre nostalgique, quand j'avais ma Xbox 360 et que je me sentais dans le Turfu en installant les jeux sur mon disque de 30 Go, mais quand même... Le dématérialisé, c'est une sacrée avancée. Ne serait-ce que pour continuer une partie sur 2 consoles différentes (bah ouais, faudrait que j'achète 2 Xbox Series X et que j'éjecte le Blu Ray pour y jouer sur ma seconde console).J'vais me faire assassiner sur la place publique, mais le physique, c'est top sur Nintendo Switch, sans besoin d'installation. Maintenant, on a des Blu Ray d'installation enfermé dans la boite, pour au final que ce Blu Ray serve juste de... DRM désuet (et qu'on peut revendre, c'est vrai).