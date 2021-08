Hello gamekyo, Pour quel jeux vous seriez prêt à payer 80 euros sans aucun regret? Quel jeu futur ou passé le mérite selon vous? AUCUN? GTA 6? Mario kart 9? Le prochain god of war? Tlous3? Fifa 50? Perso, je dirais qu'un jeu aussi impactant qu'un San andreas, un jeu naughty dog ou un god of war le mérite, tout comme un Mario kart pour la rejouabilité.

posted the 08/19/2021 at 09:48 AM by fretide