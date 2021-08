Nous travaillons toujours à la résolution du problème auquel nous sommes confrontés. Nous tenions à vous rappeler que nous sommes un petit studio ne disposant pas de ressources importantes pour résoudre rapidement un problème. Nous voulons livrer un produit très soigné et une bonne représentation du jeu qui fonctionne comme prévu.

Nous ne retarderons pas le correctif à une date précise, mais le publierons dès que nous aurons résolu le problème. Au nom de l'équipe BBGS et de toutes les personnes impliquées dans Abandoned, nous vous remercions de votre patience et nous nous excusons profondément pour le désagrément.

Décidément, BLUE BOX Game Studios aime bien faire parler de lui. Bad buzz or not, still buzz (#Eclypsia). Après avoir joué avec les fans sur une potentielle affiliation avec Kojima Productions et le retour de la licence Silent Hill, la structure indépendante basée quelque part aux Pays-Bas a reporté par deux fois le lancement d'une fameuse application sur PS5 permettant de voir un trailer et de ressentir certaines choses avec la DualSense. Si le dénouement était fixé pour hier, un nouvel élément perturbateur est entré en scène -> un problème technique ne permettant pas de déployer un patch pour lancer l'application... Si rien n'était règle après quelques heures, c'est toujours le cas aujourd'hui.La supercherie n'est jamais finie... Rappelons que BBGS joue la carte du studio indépendant dépassé alors que Hasan Kahraman s'est vanté d'être aidé par 7 studios d'outsourcing dont Nuare (Marvel's Avengers, Halo Infinite, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2). Plutôt marrant pour un studio "no name" qui a enchaîné les jeux non terminés et... abandonnés.