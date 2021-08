Salut tout le monde,



Comme on le sait, les ventes de jeux en dématérialisés prennent une part de plus en plus importante et on sent que les jeux physiques sont un peu "délaissés" par les studios qui ne font plus trop d'efforts quant à ces jeux physiques, excepté pour les éditions collector qu'ils vendent à prix d'or.



Ma question se dirige vers ceux qui continuent de prendre des jeux en boîte (j'en fais partie), quelles sont les raisons qui vous poussent à continuer à prendre des jeux physiques ?



Me concernant, je le fais principalement car j'aime posséder "l'objet" même si ça me manque certaines belles éditions que l'on a pu avoir à l'époque (Silent Hill 2, Shadow of the colossus, Ico, etc ...). Je ne prends aucune édition collector. Puis, d'un point de vue prix, je trouve qu'il y a plus de souplesse car le marché de l'occasion permet toujours de trouver des jeux à bas prix.



C'est à vous ...