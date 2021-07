Et puis - oui, il y a plus - vous devrez démonter partiellement votre console en enlevant les plaques externes, en dévissant le cache du slot d'extension, en vissant soigneusement votre SSD, en ajustant l'entretoise à l'intérieur, puis en réinstallant le cache et les plaques avec quelques espace supplémentaire, dont Sony recommande environ 2 cm. Sony a détaillé cela dans une série d'illustrations de brochures IKEA.

Selon Kotaku, mettre un SSD directement dans sa console ne suffira pas. Il faudra qu'il soit au minimum d'une vitesse de 5.5go/s, mais surtout équipé d'un dissipateur thermique.Si vous n'en avez pas sur votre barette, vous pourrez le poser par vous même. Attention, visiblement, le risque de surchauffe de votre console est réel, sans...Sur Xbox Series X et S, il vous suffit de brancher l'extension mémoire à 229€ au dos de votre console.