Max Hayden peut avoir le sourire, car son petit business lui a rapporté gros. Cet adolescent de 16 ans a gagné 1,7 million de dollars en revendant des PS5 et Xbox Series X.



Des consoles toujours très recherchées en raison de la pénurie de stocks qui pénalise leur commercialisation. Alors Max Hayden a choisi de monter son affaire dans le New Jersey (Etats-Unis). L'ado a très vite compris le juteux business qui accompagne la recherche de ces machines. Certains spéculateurs mettent en effet la main sur des stocks et revendent les consoles souvent 1.000 euros, soit le double du tarif officiel de 499 euros des PS5 et Xbox Series X.



Installé dans son garage, Max Hayden a donc rapidement monté un réseau auprès de grossistes pour mettre la main sur des unités et s'assurer qu'il possédait toujours des stocks suffisants pour les proposer à un prix élevé aux gamers désespérés (et fortunés) qui souhaitent en acquérir.



Un business qu'il a fait fructifier dès l'an passé en surfant sur la loi de l'offre et de la demande très complexe depuis le début de la pandémie. Chaque jour, dès la fin de ses cours, il se met donc à travailler pour honorer les commandes.

Nos jeunes ont du talent ! Aux USA, un jeune très travailleur a su exploiter sa fibre commerciale et gagner 1.7 million de dollars en l'espace de même pas 8 mois !Ce n'est pas un dealer, pas un arnaqueur,, mais tout simplement un jeune qui a découvert les lois du commerce, de l'offre et de la demande, et qui a su faire fortune !Grâce aux impatients capable de payer jusqu'à 1000 € pour une PS5 ou Xbox Series X, Max Hayden est donc devenu millionnaire - montrant à quel point la branche est lucrative.Un nouveau marché est-il en train d'émerger ?Hum... Pour les intéressés, sachez que j'ai une Xbox Series X a vendre 999 €