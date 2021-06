Mon Bordel Perso

Une représentation possible de la Switch Pro

La Nintendo Switch Pro n'a pas encore été officiellement annoncée, qu'une nouvelle rumeur à circuler en ligne en révélant de nouveaux détails sur les spécifications possibles, les performances en mode docké et en mode portable, et plus encore.Selon cette nouvelle rumeur en provenance de Taïwan, rapportée sur les forums de ResetERA, le GPU de la nouvelle console de Nintendo sera cadencé à près de 1 GHz en mode docked, et à 768 MHz en mode portable. En tant que tel, la console serait capable de pousser jusqu'à 120 FPS à 720p en mode portable, mais il semble que Nintendo fixera les performances à 60 FPS, sur une résolution 720p. En revanche, les performances en mode dock seront optimisées pour une résolution de 1440p.La nouvelle rumeur porte également sur l'implémentation de la technologie NVIDIA DLSS dans la nouvelle Nintendo Switch Pro. Selon la fuite, la technologie est effectivement implémentée dans la console, mais elle pourrait n'être disponible qu'en mode docked ou pourrait même être verrouillée au lancement en raison de certains problèmes non spécifiés.Des rumeurs au Japon indiquent également que le Xbox Game Pass de Microsoft pour la Switch sera lancé en même temps que la Nintendo Switch Pro.Toutes ces informations sont à prendre bien évidemment avec des pincettes.