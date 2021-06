Jouons à un jeu. La rumeur encore soutenu par les gros influenceurs qui veut que la Switch Pro devrait être annoncée "avant l'E3" étant toujours d'actualité vu qu'il reste 1 semaine pile, alors parions sur le jour entre Lundi 7 juin et Vendredi 11 Juin.Ceux qui miseront sur le bon jour ou sur "elle n'a pas été annoncé avant l'E3" dans le cas échéant, gagneront... Une place de modérateur sur Gamekyo ? Je ne peux rien vous promettre. Si vous misez des points vous remporterez le tout (dans votre coeur ?...).YobloomRyadr (10pts)Shinz0, E3ologue, Wickette, InnelanFan2jeu (8pts), Geralttw (10pts), Fdestroyer, EldrenDrybowser, Axlenz (10pts)Masharu (10pts), Echizen (10pts), Amario (10pts), Killia (10pts), Darkxehanort94Allez je mise 10 points sur "ne sera pas annoncée"

posted the 06/05/2021 at 06:01 PM by masharu