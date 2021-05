Je continue à vous relayer gratos le travail de Mehdi, avec cette 9e édition desAu programme :- Le top des ventes softwares et hardwares de Famitsu (du 03/05 au 09/05) avec l'entrée direct d'un jeu PS5 dans le top 5.- La présentation de(avec un historique sur la série, et un quart d'heure nostalgique sur Hang-on).- Le voile levé sur la suite d'un jeu que je ne connaissais pas- La découverte du metroidvania coréen(avec un nouveau quart d'heure nostalgique que je ne vous spoilerai pas).- Le jeu musical, genre vidéoludique qui a connu son heure de gloire chez nous mais qui résiste encore au pays du soleil levant.- Un point sur le dernier arrivé de la gamme Arcade Archives : le vieux jeu d'action à la Rastan de Jalecoou Astyanax chez nous.- Et enfin un dernier mot rapide surBon visionnage à tous !