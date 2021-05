Sonic Omens est un projet amateur fait avec le Sonic Infinity Engine qui sortira au format episodique et qui reprend le gameplay de Sonic Unleashed/Generation.Les 2 premiers episodes sont deja disponible a telecharger ici: https://gamejolt.com/games/SonicOmens/469351

Who likes this ?

posted the 05/09/2021 at 03:50 PM by guiguif