Apres Cotton Reboot (qui aura le droit a un DLC gratuit avec un nouveau perso en mai), City Connection annonce une compile des shoot de l'editeur Succes sorti a l'epoque sur Sega Saturn sur PS4 et Switch.Cette derniere inclus Cotton 2, Cotton Boomerang et Guardian Force (histoire de bien faire décoter tout ça sur Ebay).Sortie prevue le 30 Septembre au Japon.On rappelle que Succes a aussi un nouveau Cotton inedit en preparation pour les 30 ans de la serie.

posted the 04/24/2021 at 02:39 PM by guiguif