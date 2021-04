Epic Games a obtenu un financement d'un milliard de dollars qui permettra à l'entreprise de soutenir ses futures opportunités de croissance donta annoncé l'entreprise.a déclaré Epic Games.Sony Group Corporation avait déjà investi 250 millions de dollars dans Epic Games en juillet 2020 pour acquérir une participation minoritaire dans l'entreprise., a déclaré Tim Sweeny PDG et fondateur d'Epic Games dans un communiqué.Kenichiro Yoshida, président-directeur général de Sony Group Corporation ajoute :Le capital d'Epic Games est désormais évalué à 28,7 milliards de dollars.

Like

Who likes this ?

posted the 04/13/2021 at 02:06 PM by guiguif